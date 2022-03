Was Apple so erfolgreich macht

Von Helmut Martin-Jung

Schön, wenn man so etwas hat: den Ruf, im Gedenken an einen genialischen Firmengründer Produkte herzustellen, die sich mit der Konkurrenz gar nicht erst vergleichen müssen. Der Elektronikkonzern Apple hat nicht bloß diesen Ruf, er pflegt ihn auch. Die Produktvorstellungen sind immer noch so durchgestylt wie zu Steve Jobs' Zeiten. Und auch bei den Produkten selbst legen sie in Cupertino, Kalifornien, noch immer höchsten Wert aufs Design.