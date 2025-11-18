Viel Überraschendes war nicht dabei, als Apple im September seine neuen iPhones präsentierte. Die Smartphone-Reihe brachte im Wesentlichen mehr vom selben. Etwas besserer Prozessor, etwas bessere Kamera – alles in allem kein Grund, sein 16er-iPhone abzugeben. Einzige Ausnahme: das iPhone Air. Nachdem Apple kein kleines iPhone mehr baut – das iPhone mini wurde eingestellt –, sollte das neue nun flach und klein sein. Das iPhone Air ist eine ganze Ecke dünner als die gewöhnlichen iPhones und auch ein gutes Stück leichter.