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MeinungAppleWo bleibt die Kreativität?

Portrait undefined Helmut Martin-Jung

Kommentar von Helmut Martin-Jung

Lesezeit: 2 Min.

Alles eine (Geräte-) Familie: Mit diesem Prinzip ist Apple zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt geworden. Blick auf die Leinwand bei Apples Präsentation zur diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC.
Alles eine (Geräte-) Familie: Mit diesem Prinzip ist Apple zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt geworden. Blick auf die Leinwand bei Apples Präsentation zur diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC. Carlos Barria/REUTERS

Apple ist bei KI endlich auf Höhe der Zeit. Aber damit ist der Konzern seine Probleme noch nicht los. Es bräuchte mehr als nur die Monetarisierung des bestehenden Portfolios.

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Zugegeben, „im Laufe des Jahres“ ist nicht gerade eine exakte Zeitangabe, manch einer mag auch dies oder das vermissen. Trotzdem: Apple ist, was künstliche Intelligenz angeht, wieder auf der Höhe der Zeit. Wenn die neuen Fähigkeiten auch tatsächlich kommen, die am Montag präsentiert wurden.

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