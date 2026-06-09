Apple ist bei KI endlich auf Höhe der Zeit. Aber damit ist der Konzern seine Probleme noch nicht los. Es bräuchte mehr als nur die Monetarisierung des bestehenden Portfolios.

Zugegeben, „im Laufe des Jahres“ ist nicht gerade eine exakte Zeitangabe, manch einer mag auch dies oder das vermissen. Trotzdem: Apple ist, was künstliche Intelligenz angeht, wieder auf der Höhe der Zeit. Wenn die neuen Fähigkeiten auch tatsächlich kommen, die am Montag präsentiert wurden.