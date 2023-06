Von Helmut Martin-Jung

Der Apple-Konzern verkörpert die moderne Version der Sage vom König Midas. Was der anfasst, wird zu Gold. Transportable Musikspieler, Smartphones, elektronische Uhren - alles nahezu sagenhafte Erfolgsgeschichten. Nur manchmal, da klappt es nicht ganz so, wie sich die Manager in Cupertino, dem Apple-Hauptsitz, das vorgestellt haben. Der HomePod war so ein Fall. Apple reagierte erst mit einem kleinen Bruder, dem vergleichsweise günstigen HomePod mini. Nun ist seit einigen Monaten der HomePod 2 auf dem Markt. Ebenfalls neu: Der Era 300 von Sonos, der Pionier der vernetzten Lautsprecher. Preislich etwa in einer Liga, versuchen beide, mit voluminösem Sound und besonderen Merkmalen wie 3-D-Raumklang zu überzeugen. Wem gelingt das besser? Ein Vergleichstest.