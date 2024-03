Apple will Googles KI für seine iPhones nutzen.

Statt eigener KI-Modelle soll Berichten zufolge Googles Gemini die iPhones von Apple intelligenter machen. Was aussieht wie eine Kapitulation, ist eine smarte Business-Entscheidung.

Kommentar von Max Muth

Apple will Googles KI für seine iPhones nutzen. Die Nachricht des Wirtschaftsportals Bloomberg, so sie denn stimmt, ist aus mehreren Gründen interessant. Zum einen wirkt sie wie ein seltenes Eingeständnis von Apple-Chef Tim Cook, dass die KI-Konkurrenz besser ist und auf absehbare Zeit auch nicht eingeholt werden wird. Zum anderen ist gerade Apple dafür bekannt, die gesamte Wertschöpfungskette seiner Produkte kontrollieren zu wollen. Schließlich baut der Konzern aus Cupertino sogar die Chips für seine Produktpalette vom Computer bis zum iPhone komplett selbst. Und jetzt soll Googles KI in den Telefonen von mehr als einer Milliarde iPhone-Nutzern installiert werden?