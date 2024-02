Von Simon Hurtz und Christina Kunkel

Warum ist es eine Nachricht, wenn ein Projekt, das offiziell niemals existierte, angeblich eingestellt wird? Weil es sich dabei um "Project Titan" handelt, das in jeder Hinsicht größte und am schlechtesten gehütete Geheimnis in Apples Firmengeschichte: den Versuch, ein eigenes Elektroauto zu bauen und nach dem iPhone das nächste Produkt zu erschaffen, das die Welt verändert.