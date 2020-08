Von Christoph Giesen und Claus Hulverscheidt

Es war eine diplomatische Meisterleistung, die Tim Cook da im Dezember 2017 ablieferte. Im dunklen Anzug, nicht wie sonst leger im Pullover, trat der Chef des iPhone-Bauers Apple auf die Bühne des Kongresszentrums in Wuzhen, wohl wissend, dass er als Laiendarsteller in einer Propagandashow eingeplant war. Einmal im Jahr lädt Chinas Führung in das malerische Wasserstädtchen südwestlich von Shanghai zur "Welt-Internetkonferenz", für einige Tage sind dann die Touristen verbannt, in den Teehäusern und Gassen ist niemand zu sehen außer Beamten der Staatssicherheit und den handverlesenen Besuchern, die sich in Golfwägelchen zu den Veranstaltungen fahren lassen.