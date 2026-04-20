Apple bekommt einen neuen Chef: John Ternus, der bisher für Hardware zuständig war, rückt an die Spitze vor. Sein Vorgänger Tim Cook , der 2011 die Führung vom legendären Mitgründer Steve Jobs übernahm, wird Vorsitzender des Verwaltungsrates. Der Wechsel soll am 1. September vollzogen werden. Der 50-jährige Ternus wurde schon seit einiger Zeit als wahrscheinlicher Cook-Nachfolger gehandelt, über den Zeitpunkt des Wechsels gab es aber unterschiedliche Informationen. Vor einigen Monaten gab es bereits Berichte, wonach Cook bald abtreten wolle.

„Der Wechsel, der vom Verwaltungsrat einstimmig beschlossen wurde, ist das Ergebnis eines sorgfältig durchdachten, langfristigen Nachfolgeplanungsprozesses“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns aus Kalifornien. Cook wird mit den Worten zitiert, es sei das größte Privileg seines Lebens gewesen, Apples CEO zu sein. Er sei dankbar mit Menschen zusammengearbeitet zu haben, die sich „unermüdlich dafür einsetzen, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu entwickeln“.

Der Maschinenbauingenieur Ternus hatte bislang eine Führungsrolle in der Hardware-Entwicklung inne. Er leitete die Teams, die für Produkte wie iPhone, iPad, Mac und Apple Watch zuständig sind. Cook sagte über seinen Nachfolger: „John Ternus verfügt über den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen. Er ist ein Visionär, dessen Beiträge für Apple in den vergangenen 25 Jahren bereits unzählbar sind, und er ist zweifellos die richtige Person, um Apple in die Zukunft zu führen.“ Unter seiner Führung schaffte es Apple in den vergangenen Jahren unter anderem, ultrakompakte Technik wie die AirPods-Ohrhörer zu bauen und mehr Rechenleistung in die Geräte zu integrieren.

Unter Cooks Führung stieß Apple unter anderem ins Geschäft mit Computer-Uhren und einer Datenbrille vor und verdiente immer mehr Geld mit Geräten wie iPhones und Mac-Computern.

Zuletzt fiel dem 65-Jährigen zu, Kontakte zum Weißen Haus von Präsident Donald Trump zu pflegen. Unter anderem gab es einen gemeinsamen Auftritt, bei dem Cook Trump eine Glas-Plakette mit einem Ständer aus Gold überreichte. Unter den oft liberal eingestellten Apple-Fans gab es einige Kritik dafür.

Ternus' Nachfolger als Hardware-Chef wird Johny Srouji, der bisher die Chipentwicklung führte. Dank der Entwicklung eigener Halbleiter konnte Apple Intel-Chips aus seinen Mac-Computern verbannen, die dadurch längere Laufzeiten bekamen und auf einer gemeinsamen Plattform mit den iPhones laufen.