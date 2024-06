Chat-GPT kommt ab Werk auf ein Gerät, das in Milliarden Hosentaschen steckt. So ärgert Apple gleichzeitig Google und Microsoft - ganz ohne eigene Super-KI.

Kommentar von Jannis Brühl

Wer spät auf eine Party kommt, sollte wenigstens etwas Interessantes mitbringen. Das hat Apple nun getan. Lange ließ der Konzern seine Konkurrenten Microsoft und Google mit Künstliche-Intelligenz-Projekten und -Kooperationen hausieren gehen. Im Hintergrund arbeitete Apple an einem Deal, der seine Machtposition in der Konsumententechnik deutlich macht. Am Montag verkündete der Konzern in Cupertino, man wolle Chat-GPT, den bekanntesten Chatbot, in jedes iPhone integrieren. Die bislang mächtigste KI kommt auf das mächtigste Gerät, das in Milliarden Hosentaschen steckt.