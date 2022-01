Das Konzernlogo an einem Apple-Ladengeschäft in New York

Moralisch flexibel, aber irre erfolgreich: Apple hat als erster Konzern überhaupt die Schwelle von drei Billionen Dollar Börsenwert überschritten. Was das Unternehmen so wertvoll macht.

Von Helmut Martin-Jung

Wer ein iPhone kauft, ein iPad oder ein anderes Produkt von Apple, findet in der Verpackung oft einen Aufkleber. Es zeigt einen schematisch gestalteten, angebissenen Apfel in schlichtem Weiß. Diejenigen, die damit nichts anfangen können, sind auf diesem Planeten mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Minderheit. Die große Mehrheit weiß, wofür dieses Logo steht - was für eine Marke, was für ein Marketing! Dass Apple beim Börsenwert nun die Schwelle von drei Billionen Dollar überschritten hat, liegt nicht nur am erfolgreichen Marketing. Hinzu kommen auch technologische Kompetenz und eine ebenso kluge wie anpassungsfähige Firmenpolitik.