Apple, ein Weltkonzern? Das war so zunächst nicht absehbar. Der Anfang 1976 fiel eher bescheiden aus, dann die Beinahe-Pleite in den 1990ern. Inzwischen hat sich Apple zu einem Geräteanbieter mit Kultstatus entwickelt, dessen Wert sich in Billionen Dollar bemisst. Acht Gründe, die dazu geführt haben, und ein Blick in die Zukunft.
iPhone-KonzernAcht Gründe, die Apple erfolgreich gemacht haben
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Seit seiner Gründung vor 50 Jahren hat kaum ein Unternehmen das moderne Leben so geprägt wie der Konzern aus Kalifornien. Woran liegt das? Eine Annäherung.
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