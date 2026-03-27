Apple, ein Weltkonzern? Das war so zunächst nicht absehbar. Der Anfang 1976 fiel eher bescheiden aus, dann die Beinahe-Pleite in den 1990ern. Inzwischen hat sich Apple zu einem Geräteanbieter mit Kultstatus entwickelt, dessen Wert sich in Billionen Dollar bemisst. Acht Gründe, die dazu geführt haben, und ein Blick in die Zukunft.