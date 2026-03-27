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iPhone-KonzernWie Apple wurde, was es ist

Lesezeit: 7 Min.

Er hat entscheidend zum Erfolg von Apple beigetragen: Steve Jobs, der inzwischen verstorbene Firmenchef. Nun feiert der Konzern seinen 50. Geburtstag
Er hat entscheidend zum Erfolg von Apple beigetragen: Steve Jobs, der inzwischen verstorbene Firmenchef. Nun feiert der Konzern seinen 50. Geburtstag John G. Mabanglo/EPA/dpa

Seit seiner Gründung vor 50 Jahren hat kaum ein Unternehmen das moderne Leben so geprägt wie der Konzern aus Kalifornien. Woran liegt das? Eine Annäherung in acht Punkten - und ein Blick in die Zukunft.

Von Helmut Martin-Jung

Apple, ein Weltkonzern? Das war so zunächst nicht absehbar. Der Anfang 1976 fiel eher bescheiden aus, dann die Beinahe-Pleite in den 1990ern. Inzwischen hat sich Apple zu einem Geräteanbieter mit Kultstatus entwickelt, dessen Wert sich in Billionen Dollar bemisst. Acht Gründe, die dazu geführt haben, und ein Blick in die Zukunft.

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