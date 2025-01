Die Zahl der Apotheken vor Ort ist in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Zum Jahresende 2024 sank ihre Zahl auf 17 041, teilte der Branchenvereinigung Abda mit. Das waren 530 Geschäfte weniger als ein Jahr zuvor und sei die niedrigste Zahl seit 1978. Damals gab es den Angaben zufolge in Ost- und Westdeutschland zusammen 16 857 Apotheken. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich der Rückgang beschleunigt. 2024 schlossen 578 Apotheken, 48 eröffneten neu, so wenige wie seit Jahren nicht mehr. 2023 schlossen 559 Apotheken, 62 wurden neu eröffnet.