Apotheken:"Die Fälscher werden mit der Zeit schlauer"

Interview von Elisabeth Dostert

Seit gut einem Jahr ist Gabriele Regina Overwiening, 59, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, kurz ABDA. Sie vertritt die Belange der rund 18 700 öffentlichen Apotheken in Deutschland. In den vergangenen Jahren sind es immer weniger geworden. Overwiening betreibt eine Apotheke in Reken im Münsterland mit zwei Filialen. Sie ist die erste Apothekerin in der Familie. In ihren Apotheken arbeiten gut 20 Mitarbeiter, davon sind sieben Apotheker wie sie. Online-Händler wie Doc Morris fürchten viele ihrer Kollegen. Overwiening selbst nimmt die Namen der Versender nicht einmal in den Mund.