Die digitale Grundlage unseres Lebens ist ein Schweizer Käse. Fachleute für Cybersicherheit wissen: In praktisch jeder Software- oder Hardware, die wir täglich nutzen, privat oder beruflich, gibt es Sicherheitslücken, von denen noch niemand weiß. Finden bösartige Hacker die Lücken zuerst, können sie Computer ausspionieren, Geräte und Industrien lahmlegen, um zu sabotieren oder um Lösegeld zu erpressen. Sie liefern sich ein ständiges Wettrennen mit Herstellern und „White-Hat-Hackern“ – den guten Hackern, die die Lücken nach dem Finden schließen wollen.