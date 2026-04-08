Die digitale Grundlage unseres Lebens ist ein Schweizer Käse. Fachleute für Cybersicherheit wissen: In praktisch jeder Software- oder Hardware, die wir täglich nutzen, privat oder beruflich, gibt es Sicherheitslücken, von denen noch niemand weiß. Finden bösartige Hacker die Lücken zuerst, können sie Computer ausspionieren, Geräte und Industrien lahmlegen, um zu sabotieren oder um Lösegeld zu erpressen. Sie liefern sich ein ständiges Wettrennen mit Herstellern und „White-Hat-Hackern“ – den guten Hackern, die die Lücken nach dem Finden schließen wollen.
MeinungCybersicherheitBald sind wir alle Hacker
Kommentar von Jannis Brühl
Lesezeit: 2 Min.
Das Unternehmen Anthropic präsentiert eine KI, die so angeblich die halbe digitale Welt hacken kann. Solche Werkzeuge erfordern völlig neues Nachdenken über die Sicherheit. Bald kann jeder jeden im Netz angreifen.
Lesen Sie mehr zum Thema