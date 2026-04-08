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MeinungCybersicherheitBald sind wir alle Hacker

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Kommentar von Jannis Brühl

Lesezeit: 2 Min.

Anthropics neues KI-Modell Mythos soll nicht öffentlich zugänglich sein.
Anthropics neues KI-Modell Mythos soll nicht öffentlich zugänglich sein. Dado Ruvic/REUTERS

Das Unternehmen Anthropic präsentiert eine KI, die so angeblich die halbe digitale Welt hacken kann. Solche Werkzeuge erfordern völlig neues Nachdenken über die Sicherheit. Bald kann jeder jeden im Netz angreifen.

Die digitale Grundlage unseres Lebens ist ein Schweizer Käse. Fachleute für Cybersicherheit wissen: In praktisch jeder Software- oder Hardware, die wir täglich nutzen, privat oder beruflich, gibt es Sicherheitslücken, von denen noch niemand weiß. Finden bösartige Hacker die Lücken zuerst, können sie Computer ausspionieren, Geräte und Industrien lahmlegen, um zu sabotieren oder um Lösegeld zu erpressen. Sie liefern sich ein ständiges Wettrennen mit Herstellern und „White-Hat-Hackern“ – den guten Hackern, die die Lücken nach dem Finden schließen wollen.

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