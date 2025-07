Claudius als Snackshop-Betreiber – dieses KI-Experiment ging in die Hosen, und zwar gründlich. Wieso die Herstellerfirma den Versuch trotzdem als Erfolg sieht.

Von Helmut Martin-Jung

Snack-Automaten sind etwas Wunderbares. Aber irgendjemand muss ständig nachsehen, was fehlt, muss nachbestellen und auffüllen – kann künstliche Intelligenz (KI) da nicht helfen? Das dachte man bei Anthropic, einem der ganz Großen in Sachen KI. Weil das eigene KI-Modell Claude heißt, bekam der firmeninterne virtuelle Snackshop-Betreiber den Namen Claudius. Doch anders als der römische Kaiser gleichen Namens, der immerhin Britannien eroberte und die Verwaltung des Reiches reformierte, ging das einmonatige Snacksperiment gründlich in die Hose.