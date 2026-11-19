Der Börsengang des Unternehmens wird Geschichte schreiben. Was das für die Branche bedeutet und warum die Gründer trotz vieler neuer Investoren auch künftig über die KI-Firma bestimmen werden.

Viele Nutzer kennen die Produkte von Anthropic wie etwa das Sprachmodell Claude. Und in der Öffentlichkeit war Gründer Dario Amodei in den vergangenen Monaten ständig, unter anderem mit Warnungen vor den Gefahren, die künstliche Intelligenz für die Menschheit birgt. Nun geht sein Unternehmen an die Börse. Für Anleger und Finanzinvestoren stellen sich eine Reihe von Fragen.