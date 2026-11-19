Anthropic kann beim Börsenstart mehr Geld einsammeln als erwartet. Nun wächst die Hoffnung, dass auch Aktien anderer Tech-Unternehmen bei Anlegern wieder beliebter werden.

Jetzt an der Börse: Das Logo von Anthropic ist bei einer Veranstaltung der KI-Firma in San Francisco zu sehen.

Lackmustest, Stimmungsbarometer, Entscheidungstag – Börsenanalysten haben in diesen Tagen tief in die Floskelkiste gegriffen, um die Bedeutung des Anthropic-Börsengangs für die KI-Branche zu betonen. Tatsächlich war der Handelsstart am Donnerstag ein wichtiger Termin nicht nur für das Start-up von Dario Amodei, sondern auch für Anleger weltweit. In vielen Portfolios liegen KI-Aktien. Auch wer keine Anthropic-Aktien kauft, wird darum möglicherweise die Folgen des Börsengangs in den kommenden Tagen in seinem Depot bemerken.