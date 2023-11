Anne Will:"Liebedienerische Fragen - das bringt gar nichts"

Von Stephan Radomsky

Eigentlich ist montags ja ihr freier Abend. Aber was soll's, Anne Will kommt trotzdem ins Berliner Hotel Adlon. Ist ja mal was anderes: Sie fragt nicht, sondern wird auf der Bühne befragt. Und das vor einem Saal voll Live-Publikum, hat sie in ihrer Sendung seit der Pandemie auch nicht mehr. Willkommene Abwechslung. Sie muss ja auch nicht mehr lange durchhalten: Drei Live-Sendung-Sonntage noch, ein Arbeitstag von morgens früh bis nach der Übertragung am späten Abend, dann ist Schluss. Dann wird "Anne Will", die Talkshow, nach 553 Folgen enden und Anne Will, die Journalistin, was Neues anfangen.