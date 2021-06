Annalena Baerbock in Berlin

Nie waren die Grünen so nah am Kanzleramt. Ob ihre Kandidatin dort einziehen wird, hängt entscheidend von einer Frage ab.

Von Marc Beise, Constanze von Bullion, Thomas Fromm und Cerstin Gammelin

Irgendwann bietet eine dieser jungen Frauen im "Ship" ihr an, doch das Umstandskleid mit den praktischen Schlitzen zum Stillen anzuprobieren. Annalena Baerbock zupft am Stoff des feinen rot-weiß gestreiften Gewandes, das da auf einer Schneiderpuppe hängt. Sie guckt etwas überrascht. "Äh", sagt sie und beginnt zu lachen. "Das dritte Kind ist gerade vielleicht nicht so das Richtige." Es warten ja ein paar andere Aufgaben auf sie.