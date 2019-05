31. Mai 2019, 18:53 Uhr Anleihen, Devisen, Rohstoffe Bundesrendite auf Rekordtief

Mit einem Tweet verunsichert der US-Präsident Donald Trump erneut die Anleger. Sie ziehen sich aus risikoreichen Geldanlagen zurück und kaufen verstärkt deutsche Staatspapiere.

Mit seiner Zolldrohung gegen Mexiko hat der US-Präsident Donald Trump die Finanzmärkte am Freitag erneut in Turbulenzen gestürzt. Die Anleger schichteten verstärkt Geld in die als sicher geltenden Bundesanleihen um. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf minus 0,213 Prozent. So tief rentierten die deutschen Staatspapiere noch nie. Zum ersten Mal seit 2016 rutschte die Rendite im März dieses Jahres unter die Null-Prozent-Grenze. Nun, mit einer weiteren Verschärfung des Handelskonflikts zwischen USA und China und der damit verbundenen Angst vor einer Eintrübung der Weltkonjunktur, wird die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie den Bundesanleihen immer größer. Auch die "Antikrisen-Währung" Gold verteuerte sich um ein Prozent auf 1302 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Trump will den Nachbarn Mexiko mit der Androhung von Strafzöllen dazu bewegen, illegale Einwanderung in die USA stärker zu bekämpfen. Dabei hatten sich die beiden Staaten unlängst auf einen Nachfolger für das Freihandelsabkommen Nafta geeinigt. "Das ist das falsche Signal für die Welt", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Ein Abkommen ist gerade dann nichts wert, wenn die Gängelung danach unverändert weitergeht."Der Konflikt mit dem Nachbarn USA brockte der mexikanischen Währung den größten Kursrutsch seit einem halben Jahr ein. Im Gegenzug stieg der Dollar um bis zu 3,6 Prozent auf 19,828 Peso.

Aus Furcht vor einer ausufernden Staatsverschuldung Italiens zogen sich Anleger aus den Staatsanleihen des Landes zurück. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel gegen den Trend auf 2,743 von 2,649 Prozent. Italien ist mit etwa 130 Prozent seiner jährlichen Wirtschaftskraft verschuldet - mehr als doppelt so stark wie gemäß EU-Regeln erlaubt. Dennoch will die Regierung in Rom weitere Kredite aufnehmen, um die Konjunktur anzukurbeln.