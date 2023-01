Anleihen haben Anlegern 2022 herbe Verluste gebracht - wegen steigender Zinsen. Was man mit seinen Rentenpapieren jetzt tun sollte. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Andreas Jalsovec

Wenn im Finanzjargon von einem "sicheren Hafen" die Rede ist, sollte man das Wörtchen "sicher" mit Vorsicht genießen. Denn bei der Geldanlage kann man auch in vermeintlich sicheren Häfen Schiffbruch erleiden. Das ist 2022 vielen Anlegern schmerzlich bewusst geworden, die in Anleihen investiert haben. Die sogenannten Rentenpapiere gelten verglichen mit Aktien als solide und schwankungsarm - eben ein sicherer Hafen in turbulenten Börsenzeiten. Viele Anleger legen sich daher Anleihen ins Depot: Sie sollen der Stabilitätsanker sein, wenn bei Aktien sprichwörtlich Land unter herrscht.