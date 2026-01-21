Eigentlich hatten sie sich bei der Deutschen Bank zuletzt bemüht, nicht unangenehm aufzufallen, um bei US-Präsident Donald Trump nicht in Ungnade zu fallen. Zwar hatte das größte deutsche Geldhaus einst dazu beigetragen, Trump mit Krediten als Immobilienmogul groß herauszubringen. Doch selbst ehemalige Verbündete können schnell ins Visier der US-Regierung geraten, und das mitunter wegen scheinbar harmloser Dinge: etwa einer Analyse zu Anleihen und Devisen. Normalerweise spannend nur für die Fachwelt, diese Woche jedoch reichte so etwas, um Washington gegen die Deutsche Bank aufzubringen.