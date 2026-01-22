Es klingt wie ein eleganter Plan, um den Machthaber im Weißen Haus in die Schranken zu weisen: Europa verweigert den USA einfach weitere Kredite. Daraufhin schnellen die Zinsen in die Höhe, die Wirtschaft kommt ins Stocken – und Präsident Donald Trump bekommt Mühe, seine wirtschaftlichen Wahlversprechen einzulösen. Zwei Wege führen dorthin: Zum einen könnten sich europäische Investoren absprechen und ihre US-Staatsanleihen verkaufen, oder aber sie verzichten künftig schlicht auf Neuankäufe.