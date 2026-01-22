Zum Hauptinhalt springen

MeinungStaatsanleihenEuropas Investoren können Trump unter Druck setzen – aber nur smart

Portrait undefined Markus Zydra

Kommentar von Markus Zydra

Lesezeit: 2 Min.

Börsenhändler an der New Yorker Wall Street: Die globalen Finanzmärkte sind vom US-Dollar dominiert, die Finanzwelt braucht die Federal Reserve deshalb im Ernstfall als Stabilisator.
Börsenhändler an der New Yorker Wall Street: Die globalen Finanzmärkte sind vom US-Dollar dominiert, die Finanzwelt braucht die Federal Reserve deshalb im Ernstfall als Stabilisator. (Foto: Richard Drew/AP)

Um den US-Präsidenten in die Schranken zu weisen, gibt es vor allem ein Mittel: Geld. Wenn sich die Europäer aber zu schnell von US-Staatsanleihen verabschieden, wäre das sehr riskant.

Es klingt wie ein eleganter Plan, um den Machthaber im Weißen Haus in die Schranken zu weisen: Europa verweigert den USA einfach weitere Kredite. Daraufhin schnellen die Zinsen in die Höhe, die Wirtschaft kommt ins Stocken – und Präsident Donald Trump bekommt Mühe, seine wirtschaftlichen Wahlversprechen einzulösen. Zwei Wege führen dorthin: Zum einen könnten sich europäische Investoren absprechen und ihre US-Staatsanleihen verkaufen, oder aber sie verzichten künftig schlicht auf Neuankäufe.

Zur SZ-Startseite

Geldanlage
:Was Anleger von Staatsfonds lernen können

Staatliche Fonds etwa aus Norwegen sind bekannt für ihre guten, stabilen Renditen. Aber ist es sinnvoll, ihre Investments mit ETFs zu kopieren?

SZ PlusVon Valentin Dornis

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite