Silvana Specht weiß noch, wie es früher war. Bei fast jedem Meeting hielt irgendjemand einen lange dauernden Vortrag. Oft gab es eine Powerpoint-Präsentation dazu, in die jemand vorher aufwendig blinkende oder hüpfende Animationen eingebaut hatte. Die Besprechung ging hin und her, mal lief es gut, mal wurde viel geredet und wenig beschlossen. "Ich dachte dann schon manchmal, dass es doch ziemlich lang war für das bisschen Ergebnis", erzählt Specht. "Aber so war halt der Normalzustand. Im Vergleich zu heute war es sehr ineffizient."

Specht arbeitet beim Versandhändler Amazon in Gera. Nach Jahren der immer weiter ausufernden Meetings und der damit verbundenen Zeitverschwendung haben die Amazon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit eine Ansage von ganz oben bekommen, vom Konzerngründer und damaligen Chef Jeff Bezos: Meetings sollen ab sofort ganz anders werden. Besser. Kürzer. Effizienter. Seltener.

Kaum jemand, der das nicht gerne hätte. Fast an jedem Arbeitsplatz gibt es langatmige Meetings, in der Pandemie sogar noch mehr, weil für jede kurze Absprache, die man früher mit einem Besuch am Nachbarschreibtisch hätte klären können, nun ein halbstündiger Videocall angesetzt wird. Im Internet kursieren Bildchen, die sich darüber lustig machen, dass für die Ergebnisse dieser Konferenz auch eine E-Mail gereicht hätte: #ThisCouldHaveBeenAnEmail. Bei Amazon ist das anders. In einer ruhigen Woche hat Amazon-Managerin Silvana Specht drei Meetings, in einer stressigen sind es mal zehn. In anderen Unternehmen kommen Topmanager wie sie auf drei bis zehn pro Tag. Und je mehr Meetings Menschen haben, desto mehr nerven diese.

Amazons Konferenzkultur ist in den USA landesweit bekannt

Nun ist es nicht so, dass Amazon als insgesamt vorbildlicher Arbeitgeber gilt. Amazon sieht zum Beispiel Betriebsräte nicht gern. Der Druck auf die Mitarbeitenden sei hoch, sie würden außergewöhnlich streng überwacht, klagen Gewerkschaften. In den USA gab es eine Reihe von Klagen wegen sexistischer oder rassistischer Manager und immer wieder Skandale, etwa über Paketzusteller, die aus Zeitdruck in Flaschen pinkeln mussten. Doch was die Erneuerung der Konferenzkultur angeht, ist Amazon ein Vorbild. In der amerikanischen Unternehmenswelt wisse einfach jeder, dass Amazon für Meetings ganz spezielle Anordnungen hat, sagt Stewart Butterfield, der Chef der Firmenchatprogramms Slack, der sich ausgiebig mit Effizienz in der Arbeitswelt beschäftigt. "Und der Grund, dass jeder das weiß, ist, dass es außer Amazon kaum andere gibt, die es überhaupt versuchen, Meetings auf andere Art und Weise zu führen." Wenn sich Comedians oder Fernsehshows über die Banalität des Bürolebens lustig machen, liege das auch an schlechter Kommunikation und sinnlosen Meetings. "Ich glaube, es gibt enorm viele Chancen, da etwas zu verändern."

Jeff Bezos hat die Regeln klar vorgegeben und in einem Brief an die Aktionäre beschrieben: Statt einem Vortrag samt Powerpoint-Präsentation, bei dem ohnehin die Hälfte der Zuhörerinnen und Zuhörer wegnickt, beginnt jedes Meeting mit Stillarbeit. Wer auch immer das Meeting leitet, bereitet für die Stillarbeit ein Memo vor, das Narrative heißt, weil es eine erzählerische Struktur haben soll. Das heißt: Keine Stichworte, sondern es sind meist zwei bis sechs Seiten Papier voll mit durchgeschriebenem Text, die jeder lesen soll, selbst die höchsten Manager. Alle Faktenfragen soll das Dokument schon beantworten und die wichtigen noch offenen Entscheidungen benennen, meist enthält es auch eine Empfehlung. Nach der Lektüre sind alle Teilnehmer auf dem gleichen Stand. Die neue Meetingkultur, sagt Bezos, "war wahrscheinlich das Klügste, was wir je getan haben". Aber funktioniert sie wirklich im Alltag?

Niemand vermisst die Powerpoint-Vorträge

"Ein Leben ohne Powerpoint konnte ich mir am Anfang nicht vorstellen", erzählt Silvana Specht. Kaum jemand weiß so gut wie sie, wie Amazon-Meetings funktionieren. Seit 19 Jahren ist sie bei dem Onlinehändler, erst packte sie als Versandmitarbeiterin viele, viele Pakete ein und studierte parallel Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen, dann stieg sie immer weiter auf. Inzwischen leitet sie das Versandzentrum in Gera in Thüringen, das vor allem kleinere Artikel vom Ohrring bis zum Schuhkarton versendet, und hat mehr als 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist dafür zuständig, ihnen die effiziente Meeting-Politik beizubringen, was für manche Neueinsteiger einen kleinen Kulturschock mit sich bringt. "Man muss sich erst reinfinden, wenn man von außen kommt", sagt Specht. "Aber mit der Zeit verinnerlicht man das. Ich kenne keinen Widerstand und niemanden, der sagt, dass er unbedingt Powerpoint will."

Detailansicht öffnen "Ein Leben ohne Powerpoint konnte ich mir am Anfang nicht vorstellen", erzählt Silvana Specht, die Standortleiterin von Amazon in Gera. (Foto: privat)

Die größte Herausforderung, sagt sie, sei, den neuen Mitarbeitern zu vermitteln, wie sie das Stillarbeitsdokument schreiben. Sie hat ein paar Beispielsmemos parat und stellt ihnen einen "Buddy" zur Seite, der alles erklärt und vielleicht auch einmal zeigt, wie es funktioniert. Denn wie gut ein Meeting läuft, hängt stark davon ab, wie gut es vorbereitet ist, wie gut also das Memo ist, das gibt auch Jeff Bezos zu. "Manche haben die Klarheit eines Engelsgesangs. Sie sind brillant und durchdacht und bereiten die Sitzung für eine hochwertige Diskussion vor", sagt er. "Manchmal sind sie am anderen Ende des Spektrums."

Die Memos für die Meetings vorzubereiten, kostet viel Zeit

Das Papier zu verfassen, sei durchaus anstrengend und fordernd, oft gehe es durch mehrere Hände, sagt Specht. Ihr aufwendigstes Memo, das sie selbst vorbereiten muss, ist für die Vorbereitung des vierten Quartals, in dem es um das wichtige Weihnachtsgeschäft geht. Sie muss dafür an viele Fragen denken, mit vielen Menschen sprechen. Wie viele neue Leute brauchen wir für all die Weihnachtsgeschenkbestellungen? Haben wir genug Parkplätze? Ist die Kantine groß genug? An dem acht- bis zehnseitigen Memo arbeitet sie mehr als eine Woche - reine Arbeitszeit. Sie schreibt einen Absatz, kürzt dann das Unwichtige wieder heraus. Am Ende lässt sie Kollegen drüberlesen, ob alles beantwortet und verständlich geschrieben ist. "So kriegt man auch etwas, das fundiert ist."

Eine weitere Bezos-Vorgabe für bessere Meetings ist die Zwei-Pizza-Regel. Sie besagt, dass zwei große Pizzas reichen müssen, um alle Teilnehmer satt zu kriegen. Mehr als acht Menschen sollen darum nicht teilnehmen. "Das ist keine strenge Vorgabe, aber wir versuchen, Meetings auf die Leute runterzubrechen, die wirklich betroffen sind", sagt Specht. "Dann ist die Diskussion einfach besser." Dass sieben Menschen, plus/minus zwei, die beste Teamgröße sei, belegt auch eine Studie der Universität Stanford. Sind es mehr, entstehe leicht eine "Vortragsatmosphäre", in der nur einer die ganze Zeit redet. Außerdem beteiligen sich eher die lauten Menschen in großen Diskussionsgruppen, die leisen schweigen und behalten ihre Ideen für sich. Oder das Gespräch lahmt, weil sich keiner für zuständig hält, etwas zu sagen. Außerdem drohen zwischenmenschliche Konflikte. Sind es zu wenige Teilnehmer, kann aber natürlich auch passieren, dass wichtiger Input fehlt und nicht genug unterschiedliche Perspektiven vertreten sind.

Bei Spechts jüngstem Meeting ging es um die Anschaffung einer neuen Packmaschine, erzählt sie. Natürlich waren sie weniger als acht Teilnehmer, Kollegen aus den USA und Luxemburg waren mit zugeschaltet, das Meeting war online so wie seit der Pandemie die meisten. Erst las das Team 15 Minuten lang das Papier, in dem die verschiedenen Maschinen, die zur Auswahl standen, beschrieben wurden. Dann diskutierten alle 45 Minuten lang, bis die Entscheidung da war. Jetzt wird es eine Maschine, die auch automatisch mehrere Produkte in ein Paket stecken kann, wenn ein Kunde nicht nur einen Artikel bestellt. Nach einer Stunde war das Meeting zu Ende, pünktlich, wie fast immer. "Ich kenne niemanden", sagt Specht, "der sich hier die alten Zeiten zurückwünscht."