Amy Webb:Die Frau, die uns die Zukunft erklärt

Von Kathrin Werner, Austin

Amy Webb ist an der Zukunft interessiert. Das trifft auf alle Lebensbereiche zu, auch auf den Garten ihres Hauses in Baltimore an der Ostküste der USA. Webb, die Zukunftsforscherin, hat dort ihr privates Projekt für die Pflanzen der Zukunft gestartet. Eine Lieferung genmanipulierter Petunien ist gerade unterwegs zu ihr. Sie leuchten im Dunkeln. Außerdem hat sie Samen für lilafarbene Tomaten bestellt, in deren DNA das Start-up Norfolk Plant Sciences im Labor Gene des Löwenmäulchens eingebaut hat. Sie sollen sehr gesund sein und toll aussehen. Genau das Richtige für Webb. "Ich liebe solche Sachen", sagt sie.