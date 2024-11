Von Oliver Klasen, Nakissa Salavati, Angelika Slavik

Nach 1066 Tagen, gerechnet von der Vereidigung von Olaf Scholz als Bundeskanzler an, ist die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP seit diesem Mittwoch Geschichte. Zerbrochen ist sie an Eitelkeiten und Egoismen, und nicht zuletzt auch an der Wirtschaftspolitik. Das immerhin hat in Deutschland Tradition: Schon 1966 und 1982 gingen Regierungen auseinander, weil sich die Partner in der Krise nicht darüber einig waren, wie Wachstum, das Schmiermittel der deutschen Demokratie, staatlicherseits am besten zu fördern sei.