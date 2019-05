20. Mai 2019, 18:56 Uhr AMB Iran Heikles Terrain

Die Fachmesse für Metallbearbeitung AMB Iran steht vor dem Aus. Durch die neuen US-Sanktionen hat sich die Lage in Iran politisch und wirtschaftlich so verschlechtert, dass die Messe Stuttgart vorerst die Veranstaltung dort nicht mehr anbieten wird.

Nach dem Aufheben der Sanktionen veranstaltete die Messe Stuttgart zusammen mit dem Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) in 2018 zum dritten Mal die AMB Iran, Fachmesse für Metallbereitung, in Teheran. Parallel dazu liefen bereits Planungen für eine Messe für Bäckereitechnik. Nach der Umstellung auf einen Zwei-Jahres-Rhythmus hätte die nächste AMB im Juni 2020 stattfinden sollen. Doch diese Pläne sind jetzt erst einmal auf Eis gelegt. "Die Wirtschaftskrise und der Währungsverfall ermöglichen aktuell keine Geschäfte international agierender Unternehmen im Iran", sagt Ulrich Kromer von Baerle, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Damit sei auch eine Messedurchführung in 2020 unrealistisch.