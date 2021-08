Amazon will große Warenhäuser in den USA eröffnen

Viele Kaufhäuser mussten schließen, weil ihnen der Online-Händler die Kunden abspenstig macht. Jetzt greift der Konzern auch in den Fußgängerzonen der Innenstädte an.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Zweieinhalb Jahrzehnte lang hat der Online-Händler Amazon maßgeblich dazu beigetragen, dass große Kaufhäuser in aller Welt ihre Pforten schließen mussten - jetzt will der Gigant aus Seattle selbst Warenhäuser eröffnen. Wie das Wall Street Journal am Donnerstag berichtete, werden die ersten Geschäfte aller Voraussicht nach in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Ohio entstehen, weitere sollen folgen. Amazon wolle mit dem Schritt seinen Marktanteil unter anderem beim Verkauf von Kleidung, Haushaltswaren und Elektronikartikeln weiter ausbauen, hieß es.

Die durchschnittliche Verkaufsfläche der Warenhäuser soll den Angaben zufolge bei rund 2800 Quadratmetern liegen. Das entspricht etwa der dreifachen Größe eines Aldi-Markts, aber nur einem Viertel der Fläche, die große Kaufhäuser wie Kohl's, Macy's oder - in Deutschland - Galeria bieten.

Welche Waren und Marken Amazon genau in den Kaufhäusern verkaufen will, ist noch unbekannt. Insider gehen aber davon aus, dass der Konzern vor allem seine beliebtesten Eigenmarken anbieten wird. Dazu zählen unter anderem Kleidung und Möbel. Darüber hinaus führt Amazon offenbar seit Jahren Gespräche mit bekannten Modelabeln und anderen Markenherstellern, ob sie ihre Produkte in den neuen Großgeschäften offerieren wollen.

Insbesondere der Verkauf von Kleidung soll so noch weiter angekurbelt werden

Ziel des Vorstoßes in den stationären Warenhausmarkt ist es ganz offenkundig, eigene Produkte noch sichtbarer und bekannter zu machen, eine engere Beziehung zu den Kunden aufzubauen und diesen zu ermöglichen, Waren anzuschauen oder auszuprobieren. Insbesondere der Verkauf von Kleidung soll so noch weiter angekurbelt werden. Zwar ist das Unternehmen von Firmengründer Jeff Bezos im Geschäft mit T-Shirts, Hemden, Hosen, Kleidern und Jacken schon heute die Nummer eins in den USA. Die Konzernführung geht aber offenbar davon aus, dass noch viel mehr Menschen bei Amazon einkaufen würden, wenn sie etwa die Möglichkeit hätten, Kleidung anzuprobieren.

Der Online-Händler ist über seine kleinen Amazon-Go-Läden, Buchgeschäfte, seine sogenannten 4-Sterne-Märkte sowie die Biowarenkette Whole Foods bereits heute auch im stationären Einzelhandel tätig. Darüber hinaus expandiert er in zahlreiche andere Bereiche - von der Unterhaltungsindustrie über die Gesundheitswirtschaft bis zum Versicherungsmarkt. Zugleich wächst aber auch die Zahl der Kritiker, die klagen, die Marktmacht von Amazon habe längst wettbewerbs-, ja demokratiegefährdende Ausmaße angenommen. Derzeit werden im Kongress in Washington gleich ein halbes Dutzend parteiübergreifende Gesetzentwürfe diskutiert, die zum Ziel haben, Bezos Unternehmen und andere Großkonzerne wie Apple, Google und Facebook deutlich stärker an die Leine zu legen.