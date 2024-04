Kunden in einem Amazon-Supermarkt ohne Kasse in New York im Jahr 2020.

Von Helmut Martin-Jung

Der Slogan sagte eigentlich alles: "Just walk out". Einfach rausgehen, und der Einkauf ist bezahlt, ganz ohne nerviges Schlangestehen an der Kasse. Alles supereinfach machen für die Kunden, fast so wie auf der Website oder in der App von Amazon, das war schon immer das Ziel des Konzerns. Nur dass in den stationären Amazon-Geschäften nicht Mausklicks, sondern Kameras und Sensoren erfassen sollten, was die Kunden in ihren Einkaufswagen legten. In den echten, nicht den virtuellen.