Wer ein teures Abo für einen Streamingdienst abschließt, der möchte in der Regel Filme und Serien ohne Werbung schauen. Doch auf der Suche nach neuen Einnahmequellen haben einige Anbieter doch wieder Werbung für sich entdeckt, und das beschäftigt nun auch deutsche Gerichte. Am Dienstag verhandelte das Bayerische Oberste Landesgericht in München über eine Verbandsklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen den US-Konzern Amazon (Az. 102 VKl 1/24 e). Es geht um die Frage: Durfte Amazon zahlenden Prime-Kunden einfach Werbung zeigen und für Werbefreiheit zusätzlich Geld verlangen?