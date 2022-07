Von Jannis Brühl

Es war eine unangenehme Mail, die Amazons Lieblinge in der Nacht auf Dienstag im Postfach hatten. Den Kunden von Amazons Streaming- und Versanddienst Prime wurde verkündet, dass der Konzern die Gebühren drastisch anhebt. In Deutschland, Amazons zweitgrößtem Markt nach den USA, steigen die Kosten einer jährlichen Prime-Mitgliedschaft von 69 auf 89,90 Euro, das sind satte 30 Prozent mehr als heute. Wer monatlich überweist, zahlt statt 7,99 Euro bald 8,99. Die Änderungen treten vom 15. September an für neue Abos und Abo-Verlängerungen in Kraft. Prime-Kunden können bei Amazon Filme, Serien und Lieder streamen, sie bekommen aber auch ihre physischen Lieferungen schneller und ohne Versandkosten.