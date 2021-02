Von Helmut Martin-Jung

Sein Lachen, das wie ein Naturereignis aus ihm herauszubrechen scheint, der markante, kahle Schädel - und, ja, der Erfolg natürlich, all das hat Amazon-Gründer und -Chef Jeff Bezos zu einem der bekanntesten Wirtschaftsbosse gemacht, er ist das Gesicht seiner Firma. Dass er eventuell einmal von Andy Jassy ersetzt werden könnte, dem Mann in seinem Schatten, war schon lange kein Geheimnis mehr. Dass die Nachricht jetzt kam, überraschte dann doch. Wer ist dieser Schattenmann?

Andy Jassy ist ein alter Fahrensmann bei dem Internetkonzern, stieß frisch von der Uni dazu, als Amazon noch ein Start-up war und alle Mitarbeiter in einem Besprechungsraum Platz fanden: "Ich absolvierte am ersten Freitag im Mai 1997 meine Abschlussprüfung an der Harvard Business School", erzählte er in einem Podcast seiner Alma Mater, "und am nächsten Montag fing ich bei Amazon an."

Den Job, erzählt man sich, soll er zunächst abgelehnt haben, weil er ihn nicht genau genug definiert fand. Dahinter steckt eine Charakter-Eigenschaft, die sein Stabschef Doug Yeum an einem anderen Beispiel erläutert: Jassy sei sich sehr dessen bewusst, wie er seine Zeit einteile, "er behandelt Zeit als das Wertvollste, das er hat."

Jassy also ist einer, der weiß, was er will, und planvoll vorgeht. Und mit vollem Einsatz. Der heute 53-Jährige sei in dieser Hinsicht immer noch derselbe wie 1997, sagt Yeum: "Er warf sich rein, fing an, an ein paar Themen zu arbeiten. Er krempelte die Ärmel hoch, und das tut er noch immer." In einem Radio-Interview, in dem er sich kritischen Fragen unter anderen zu Amazons Marktmacht stellen musste, klang er wie die Stimme seines Herrn. Auch das Lob seines Stabschefs, sein Boss sei besessen davon, den Kunden zu dienen, tönt wie abgeschrieben aus der Unternehmensbibel, deren wichtigstes Gebot ja vor allem lautet, immer zuerst an die Kunden zu denken.

Im hochprofitablen Cloud-Geschäft ist Amazon führend

Wer aber sind die Kunden von Amazon? Das Unternehmen ist ja längst nicht mehr nur ein Versandhändler. Sind es die vielen Menschen in aller Welt, die mal eine Kugelschreibermine bestellen und mal einen Computer? Oder sind es Firmenkunden, die ihre ganze IT in die Rechenzentren von Amazon verlegen, in die Cloud.

Es war Jassy, der um die Jahrtausendwende herum erkannte, dass Amazon nicht weiterkommen würde, wenn man sich weiter auf den firmeneigenen Dschungel an Hard- und Software verlassen müsste, der in den Anfangsjahren gewachsen war. Saubere Strukturen mussten her, in die sich auch die Partnerunternehmen einklinken konnten. Jassy hatte das mit seinem Team so erfolgreich angepackt, dass daraus erst ein Geschäft und schließlich die profitabelste Sparte der Firma wurde. Im Cloud-Geschäft ist Amazon bei Weitem führend.

Sind also diese Geschäftskunden diejenigen, auf die es Amazon künftig besonders abgesehen hat? Schließlich war es auch bei Microsoft so: Satya Nadella, der frühere Cloud-Chef der Firma hat, als er Konzernboss wurde, alles auf die Cloud gesetzt. Aber Jeff Bezos zieht sich ja nicht auf eine Insel zurück, er wird Aufsichtsratschef. Und er ist weiterhin größter Aktionär. Vermutlich wird der Konzern also weitermachen wie bisher.

Wenn man ihn lässt. Denn Amazon steht wie andere Technologie-Konzerne unter Beobachtung, Jeff Bezos war bereits vom US-Kongress vorgeladen worden, um sich dazu zu äußern. Das muss nun vom dritten Quartal an Andy Jassy übernehmen - erst dann soll ja der Wechsel formell vollzogen werden. De facto ist Jassy ohnehin schon länger am Ruder und führt das Tagesgeschäft. Künftig wird er aus dem Schatten treten und Amazon auch nach außen repräsentieren müssen.