Der weltgrößte Online-Händler rühmt sich, betrügerische Anbieter auf dem Marktplatz zu beseitigen. Aber so einfach ist das nicht - was auch an manchen Kunden liegt.

Von Michael Kläsgen

„Amazon will der sicherste Onlinehändler der Welt sein“, sagt Kebharu Smith. Der Texaner leitet die Abteilung, die Fake-Shops, Produktfälschungen und andere Betrügereien auf dem Marktplatz des Online-Riesens bekämpft. Ehe er zu Amazon kam, lernte er in mehr als 20 Jahren Arbeit im US-Justizministerium so ziemlich alle Tricks der Computerkriminalität kennen. Jetzt ist er per Video aus den USA zugeschaltet und macht klar, worum es hier in Wahrheit geht: Produkt-Piraterie sei „kein Kavaliersdelikt“, sagt er. Dahinter stehe oft organisierte Kriminalität, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung.