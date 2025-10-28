Amazon-Gründer Jeff Bezos ist ein Sparfuchs. Statt an einem richtigen Schreibtisch arbeitete der aktuell viertreichste Mann der Welt jahrelang an einer Tür, an die er vier Beine geschraubt hatte. Aus Kostengründen. Dieser Geist lebt bei Amazon auch unter Bezos’ Nachfolger Andy Jassy fort, dem seit 2021 amtierenden CEO. Jassy verstand darunter allerdings etwas anderes als spartanisches Mobiliar, sondern vor allem eine Reduzierung der Mitarbeiter.
Stellenabbau bei AmazonIhren Job könnte bald ein Chatbot machen
Amazon streicht 14 000 Stellen und begründet das mit dem rasanten Fortschritt künstlicher Intelligenz. Und das könnte nur der Anfang gewesen sein.
Von Michael Kläsgen und Ann-Kathrin Nezik, München, New York
