Raubzug an der Raststätte

Alle 20 Minuten wird in Deutschland ein Lastwagen geplündert, meist nachts und blitzschnell. Zurück bleiben aufgeschlitzte Planen, hilflose Spediteure und ahnungslose Kunden.

Von Claus Hulverscheidt und Michael Kläsgen

So läuft das meist: Die Diebe spähen einen unbeleuchteten Autobahnparkplatz aus, auf dem sie niemand beobachten kann. Schauen dann, in welchem Lkw der Fahrer schläft oder niemand zu sehen ist. Ein paar stehen Schmiere, die anderen schlitzen blitzschnell die Plane auf, prüfen in wenigen Sekunden, ob es für die Ware, die sie auf der Ladefläche vorfinden, einen Markt gibt.