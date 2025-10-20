Zum Hauptinhalt springen

ServerproblemeCloud-Störung bei Amazon – weltweit Online-Dienste betroffen

Amazon hat derzeit Probleme mit seinem Clouddienst AWS.
Amazon hat derzeit Probleme mit seinem Clouddienst AWS. (Foto: Anushree Fadnavis/REUTERS)
  • Amazon meldet am Montag Serverprobleme bei seinem Clouddienst AWS mit erhöhten Fehlerraten in der Region US-EAST-1.
  • Die Störungen betreffen weltweit zahlreiche Online-Dienste wie Amazon.com, Primevideo, Alexa, Venmo, Perplexity und Coinbase.
  • Perplexity und Coinbase führen ihre Dienstausfälle direkt auf die AWS-Probleme zurück und arbeiten an der Behebung.
Serverprobleme beim Internetkonzern Amazon haben am Montag weltweit bei zahlreichen Online-Diensten für Störungen gesorgt. „Wir können erhöhte Fehlerraten und Latenzen für mehrere AWS-Dienste in der Region US-EAST-1 bestätigen“, erklärte der Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) in einer Statusmeldung auf seiner Website. Weitere Stellungnahmen waren von AWS und Amazon zunächst nicht zu erhalten.

Betroffen waren auch die Amazon-Dienste Amazon.com, Primevideo und Alexa. Bei dem zu Paypal gehörenden Anbieter Venmo traten ebenfalls Probleme auf.

Das auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Start-up Perplexity und die Kryptowährungsbörse Coinbase führten Störungen ihrer Dienste auf AWS zurück. „Perplexity ist derzeit nicht verfügbar. Die Ursache dafür ist ein Problem bei AWS. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben“, teilte Perplexity-Chef Aravind Srinivas auf X mit.

