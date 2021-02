Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Da steht er also, dieser Jeff Bezos, auf einer Plattform in dieser überdimensionierte Lagerhalle, und man wüsste nur zu gern, was er in diesem Moment denkt. Es ist April 2020, die Pandemie hat gerade erst begonnen, der Amazon-Gründer besucht eines dieser Fulfillment-Center, die zu Symbolen des Konzerns geworden sind. Die Mitarbeiter begrüßen ihn respektvoll, ja fast schon ängstlich, obwohl Bezos überaus freundlich und dankbar daherkommt, und irgendwann steht er wie der Kapitän auf der Brücke eines Schiffs, der die See begutachtet.

Vielleicht dachte er daran, wie er 1993 neben Ehefrau MacKenzie saß, im Auto von New York nach Seattle, und wie er das Geschäftsmodell von Amazon auf Papier kritzelte. Wie er diese Firma zu einem der wertvollsten Konzerne der Welt (Wert am 2. Februar 2021: 1,65 Billionen Dollar) machte und sich selbst zu einem der reichsten Menschen auf diesem Planeten: Die aktuelle Schätzung des Magazins Forbes liegt bei 188 Milliarden Dollar. Vielleicht aber waren seine Gedanken aber auch: Und nun?

Am Dienstag hat Bezos verkündet, dass er im Juli als Chef aufhören und in den Verwaltungsrat des Konzerns wechseln möchte. Die Nachricht betrifft weniger Amazon, dem Unternehmen geht es blendend, wie die aktuellen Quartalszahlen belegen: Der Umsatz wuchs auf 125,6 Milliarden Dollar (44 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum), der Gewinn wurde mit 7,2 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Die Prognosen fürs laufende Geschäftsjahr liegen deutlich über denen der Analysten; Nachfolger Andy Jessy, der derzeit die boomende Cloud-Sparte AWS verantwortet, wird einen gesunden Konzern übernehmen.

Bezos gilt vielen als Symbolfigur für verschwundene Buchläden und miserable Arbeitsbedingungen

Warum verkündet Bezos kurz nach seinem 57. Geburtstag seinen Rückzug? "Ich komme noch immer tänzelnd ins Büro", schreibt er in einer Email an die Mitarbeiter. Er schreibt aber auch, und nun wird sein Abschied verständlicher, dass er seine "Aufmerksamkeit und Energie auf neue Produkte und Initiativen in den Kinderschuhen" legen wolle. Konkret nennt er karitative Projekte wie Day 1 Fund (Bildung für unterprivilegierte Kinder) und den Bezos Earth Fund zur Bekämpfung des Klimawandels, er nennt aber auch die Weltraum-Firma Blue Origin und das Medienhaus Washington Post.

Bezos ist freilich nicht der erste Selfmade-Milliardär, der sich aus seiner Firma zurückzieht und feststellt, dass da noch jede Menge Leben übrig ist. Er könnte es machen wie Mark Cuban, der sich den Basketballverein Dallas Mavericks gegönnt hat und in der Reality Show Shark Tank als Investor auftritt. Oder wie Oracle-Gründer Larry Ellison, der japanische Gärten und Ehefrauen sammelt und nebenbei Tennisturniere veranstaltet und die Regatta America's Cup gewonnen hat.

Die Liste der Projekte jedoch zeigt, dass es ihm um was anderes geht, denn vielleicht haben ihm die Besuche im Fulfillment-Center und der Filiale der Supermarktkette Whole Foods sowie die Begegnungen mit den Angestellten auch was anderes gezeigt: Ja, Jeff Bezos wird allseits respektiert, weil er nicht nur gezeigt hat, dass jemand mit einer Idee und viel Ehrgeiz wirklich vom Rädchen im Corporate America zum Milliardär werden kann. Er hat nichts weniger als die Welt verändert mit seinem Fokus auf Online-Handel (in der Email schreibt er: "Zu Beginn war die Frage, die mir am meisten gestellt wurde: 'Was ist das Internet?'") und Kundenfreundlichkeit, und er hat in vielen Sparten (es ist kein Zufall, dass AWS-Chef Jessy sein Nachfolger wird) den richtigen Riecher und auch Mut zu riskanten Investitionen bewiesen.

Er wird respektiert, das schon, aber es gibt nun mal einen Unterschied zwischen Respekt und Liebe. Bezos gilt vielen noch immer als Symbolfigur dafür, dass es das Buchgeschäft und den Tante-Emma-Laden nicht mehr gibt, und er ist für viele auch die Symbolfigur für miserable Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung und den Verkauf gefälschter Produkte. Zudem gilt Amazon wie viele Tech-Konzerne als Meister in der Kunst, keine oder sehr wenig Steuern zu zahlen.

"Es bleibt immer Tag 1", schreibt er den Mitarbeitern

Vielleicht dachte Bezos, als er da im April auf dieser Plattform stand, an andere Mitglieder im exklusiven Milliardärs-Club. Microsoft-Gründer Bill Gates war plötzlich wieder en vogue, weil er über seine Stiftung an der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffes feilte. Tesla-Chef Elon Musk kann sowieso fast alles tun, zum Beispiel den Wall-Street-Short-Squeeze kürzlich mit ein paar Twitter-Einträgen befeuern. Und die Leute halten Musk, der sich mit Bezos beinahe täglich als Träger des Titels "reichster Mensch der Welt" abwechselt, für einen, und auf den Gedanken muss man ja auch erstmal kommen, der sich für die kleinen Leute einsetzt und es den reichen Säcken mal so richtig zeigen will.

Ein Gedanke: Kann es sein, dass Jeff Bezos, nachdem er als Geschäftsmann so ziemlich alles erreicht hat, an seinem persönlichen Vermächtnis arbeiten will? Wie es zum Beispiel Bill Gates seit dem Abschied von Microsoft im Jahr 2008 getan hat? Davor war Gates respektiert, aber eben auch, nun ja, gefürchtet worden. Gefürchtet wird Gates mittlerweile nur noch von Menschen, die sich Aluhüte auf den Kopf setzen. Microsoft war damals auch nicht, wie Amazon heute, mega-cool, wie es jetzt zum Beispiel Tesla ist. Als Philanthropin ist bislang eher Ex-Frau MacKenzie (die Scheidung erfolgte 2019) in Erscheinung getreten, sie hat allein in diesem Jahr 5,9 Milliarden Dollar gespendet.

Kleines Spiel zur Veranschaulichung: Was ist das coolste Streamingportal - Netflix, das die Unterhaltungsbranche revolutioniert hat, Disney+ oder Amazon Prime? Welche ist die coolste Weltraumfirma - SpaceX von Musk, Virgin Galactic von Richard Branson oder Blue Origin? Wessen Gerät hat der Mensch immer dabei - eines von Apple oder Samsung, oder eines von Amazon? "Ich kenne keinen Konzern, dessen Innovations-Bilanz so gut ist wie die von Amazon", schreibt Bezos in seiner Email, und er hat Recht: Der Konzern ist omnipräsent, eine digitale eierlegende Wollmilchsau, und vielleicht hat Bezos ganz einfach entschieden, dass es nun an der Zeit ist, etwas zu tun, das mehr als Respekt vor den geschäftlichen Leistungen erzeugt.

Die Tech-Branche hat wirklich die Welt verändert; zumindest jenen Teil der Welt, für den sie sich interessiert, es leiden immer noch viele Leute an Hunger. Sie hat auch für eine ganze Reihe neuer Probleme gesorgt, ein vergiftetes gesellschaftliches Klima wegen Verbreitung von Falschmeldungen zum Beispiel. Vielleicht will sich Bezos deshalb verstärkt um die Washington Post kümmern, und das Engagement in Klimaschutz und Raumfahrt zeigt, dass er, wie Musk auch, das Leben auf diesem Planeten, so lange es geht, ermöglichen will - aber trotzdem schon mal am Umzug zum nächsten bastelt.

Seine Email an die Mitarbeiter endet mit: "Erfindet immer weiter. Verzweifelt nicht, wenn eine Idee erstmal verrückt klingt. Denkt daran abzuschweifen, die Neugier soll euer Kompass sein. Es bleibt immer Tag 1." Für ihn ganz persönlich werden diese Worte von Juli an auch gelten.