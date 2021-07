Die Bewertungen bei Amazon beeinflussen die Kunden bei ihren Kaufentscheidungen. Das wissen auch die Händler - und manche versuchen, in ihrem Sinne nachzuhelfen.

Von Max Muth

Am 28. Mai schreibt Sina Geithner eine Ein-Stern-Rezension auf Amazon. Wenige Tage zuvor hat sie einen Stift für ihr iPad auf der Plattform gekauft. Bei ihrer Entscheidung für das Modell des Herstellers Mpio verließ sie sich zum einen auf die Rezensionen. Über 1000 Bewertungen mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen, das klang schon mal gut, zumal der Pen mit 30 Euro nur ein Viertel des Apple-Originals kostete. Zum anderen ließ sie sich von einem kleinen Label beeindrucken, das Amazon einigen Produkte verleiht: Eine Banderole in Amazon-Farben mit den Worten "Amazon's Choice". Sina Geithner bestellte also mit einem guten Gefühl.