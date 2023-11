Wenige Tage nach seinem überraschenden Rauswurf wird Sam Altman wieder Chef des Chat-GPT-Entwicklers Open AI. Außerdem wird der Verwaltungsrat erneuert, wie Open AI in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Altman war erst am Freitag vom alten Verwaltungsrat herausgedrängt worden und hatte sich am Sonntag entschlossen, zum Open-AI-Investor Microsoft zu gehen. Danach drohten etwa 700 der 770 Mitarbeiter von Open AI, ihm zu folgen - was praktisch das Ende der Firma bedeuten hätte.