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VersicherungsmathematikerDas neue Altersvorsorge-Depot kann teuer werden

Lesezeit: 3 Min.

Wie steht es um meine Finanzen? Ab dem 1. Januar 2027 startet das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot.
Wie steht es um meine Finanzen? Ab dem 1. Januar 2027 startet das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot.
Foto: Maskot Bildbyrå/IMAGO

Die Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge soll das Sparen fürs Alter billiger machen. Doch erste Daten zeigen: Wenn Verbraucher nicht aufpassen, drohen hohe Abschlusskosten.

Von Herbert Fromme, Köln

SZ bei Google bevorzugen

Eigentlich soll die ab 2027 geltende Reform die geförderte private Altersvorsorge stärken: mehr Konkurrenz, staatliche Förderung auch für Fonds und insgesamt weniger Kosten als bei der Riester-Rente, so das Kalkül der Regierung.

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