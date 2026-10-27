Eigentlich soll die ab 2027 geltende Reform die geförderte private Altersvorsorge stärken: mehr Konkurrenz, staatliche Förderung auch für Fonds und insgesamt weniger Kosten als bei der Riester-Rente, so das Kalkül der Regierung.
VersicherungsmathematikerDas neue Altersvorsorge-Depot kann teuer werden
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Die Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge soll das Sparen fürs Alter billiger machen. Doch erste Daten zeigen: Wenn Verbraucher nicht aufpassen, drohen hohe Abschlusskosten.
Von Herbert Fromme, Köln
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