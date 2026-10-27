Die Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge soll das Sparen fürs Alter billiger machen. Doch erste Daten zeigen: Wenn Verbraucher nicht aufpassen, drohen hohe Abschlusskosten.

Wie steht es um meine Finanzen? Ab dem 1. Januar 2027 startet das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot.

Eigentlich soll die ab 2027 geltende Reform die geförderte private Altersvorsorge stärken: mehr Konkurrenz, staatliche Förderung auch für Fonds und insgesamt weniger Kosten als bei der Riester-Rente, so das Kalkül der Regierung.