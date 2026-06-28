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Altersvorsorge„Man muss überhaupt erst mal das Geld haben, um zu sparen“

Lesezeit: 7 Min.

Die Kinder von Christian Pellis gingen alle sehr unterschiedlich mit Geld um, sagt er – trotz gleicher Erziehung.
Die Kinder von Christian Pellis gingen alle sehr unterschiedlich mit Geld um, sagt er – trotz gleicher Erziehung. Christian_Pellis_Amundi_Deutschland

Christian Pellis, Deutschlandchef des großen europäischen Vermögensverwalters Amundi, spricht über das neue Altersvorsorgedepot und die Rentenpläne der Regierung.

Interview von Gunnar Herrmann

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Christian Pellis sitzt, Anzug und Krawatte, in den klimatisierten Räumen der Münchner Niederlassung von Amundi. Die Fondsgesellschaft ist eine Tochter der französischen Großbank Crédit Agricole und einer der größten europäischen ETF-Anbieter. Der 58-jährige Deutschlandchef sagt, das neue Altersvorsorgedepot bringe mehr Renditechancen – verlange den Sparern aber weiter Eigeninitiative und Wissen ab.

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