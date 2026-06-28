Christian Pellis, Deutschlandchef des großen europäischen Vermögensverwalters Amundi, spricht über das neue Altersvorsorgedepot und die Rentenpläne der Regierung.

„Man muss überhaupt erst mal das Geld haben, um zu sparen“

Christian Pellis sitzt, Anzug und Krawatte, in den klimatisierten Räumen der Münchner Niederlassung von Amundi. Die Fondsgesellschaft ist eine Tochter der französischen Großbank Crédit Agricole und einer der größten europäischen ETF-Anbieter. Der 58-jährige Deutschlandchef sagt, das neue Altersvorsorgedepot bringe mehr Renditechancen – verlange den Sparern aber weiter Eigeninitiative und Wissen ab.