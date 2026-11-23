Mit der Sicherheit ist das beim Geld so eine Sache: Will man mehr herausholen, geht das oft nur mit mehr Risiko. Will man dagegen mehr Sicherheit, kann das Rendite kosten. Doch es gibt noch andere Sicherheitsfaktoren, und dazu zählt auch, welche Vorschriften und Regeln bei bestimmten Anlageformen gelten. Das neue Altersvorsorgedepot, das am 1. Januar 2027 startet, soll mehr Menschen dazu bringen, mithilfe des Kapitalmarktes fürs Alter zu sparen. Deshalb fördert der Staat dieses Angebot mit Steuergeld. Und hat ein paar Regeln erlassen, die sicherstellen sollen, dass dieses Ersparte samt Förderung auch möglichst dann erhalten bleibt, wenn das Leben nicht wie geplant verläuft.