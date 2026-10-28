Versicherer setzen beim Nachfolger der Riester-Rente erneut auf hohe Provisionen. Die vielen Vermittler hierzulande wollen schließlich ernährt werden. Der Staat sollte das unterbinden.

Von Januar 2027 an lösen Altersvorsorgedepots und andere geförderte Verträge die bisherigen Riester-Renten im Neugeschäft ab. Die Lebensversicherer rüsten sich für den harten Konkurrenzkampf mit Neobrokern, Fondsgesellschaften und Banken um die Altersvorsorge der Deutschen. Sie greifen dabei zum ältesten Mittel der Branche: hohe Provisionen. Makler und Vertreter sollen teure Verträge verkaufen statt des günstigen Standarddepots. Gelernt hat die Branche offenbar nichts.