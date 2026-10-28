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MeinungAltersvorsorgeNeues Depot, alter Abzocktrick

Kommentar von Herbert Fromme, Köln

Lesezeit: 2 Min.

Die Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge soll das Sparen fürs Alter billiger machen.
Die Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge soll das Sparen fürs Alter billiger machen.
MASKOT/imago images

Versicherer setzen beim Nachfolger der Riester-Rente erneut auf hohe Provisionen. Die vielen Vermittler hierzulande wollen schließlich ernährt werden. Der Staat sollte das unterbinden.

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Von Januar 2027 an lösen Altersvorsorgedepots und andere geförderte Verträge die bisherigen Riester-Renten im Neugeschäft ab. Die Lebensversicherer rüsten sich für den harten Konkurrenzkampf mit Neobrokern, Fondsgesellschaften und Banken um die Altersvorsorge der Deutschen. Sie greifen dabei zum ältesten Mittel der Branche: hohe Provisionen. Makler und Vertreter sollen teure Verträge verkaufen statt des günstigen Standarddepots. Gelernt hat die Branche offenbar nichts.

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SZ PlusVon Herbert Fromme

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