Was man ab 50 noch für seine Rente tun kann

Der Generation 50 plus bleibt nicht mehr viel Zeit, um für den Ruhestand vorzusorgen. Doch auch Ältere können durchaus noch etwas gegen ihre Rentenlücke tun. Fünf Tipps, wie sie dabei am besten vorgehen.

Von Andreas Jalsovec

Jetzt richtig vorsorgen Die große SZ-Serie "Jetzt richtig vorsorgen" erklärt, was Sie vor der Bundestagswahl zum Thema Rente wissen müssen, und zeigt auf, wer wie am besten fürs Alter vorsorgen kann. Alle Folgen finden Sie auf dieser Überblicksseite.

Das Wort "Rentenlücke" kann bei Menschen, die über ihre Altersvorsorge nachdenken, ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Einige dürfte es motivieren, tatsächlich etwas zu unternehmen: Die Kluft zwischen dem, was sie später einmal an Rentenzahlungen erwarten können, und dem, was sie für einen gewissen Lebensstandard bräuchten, versuchen zu verkleinern. Andere dagegen könnte der Begriff eher lähmen. Sie sind ratlos, wie sie die drohende Lücke schließen sollen.