Riester und betriebliche Altersvorsorge verlieren an Bedeutung, das zeigen Zahlen der Rentenversicherung. Für wen das besonders riskant ist und welche Reformen helfen würden.

Von Roland Preuß, Berlin

Obwohl seit Jahren darüber diskutiert wird, dass die gesetzliche Rente immer weniger den Lebensstandard im Alter sichern kann, sorgen die Menschen in Deutschland seltener zusätzlich für das Alter vor. Das ist das Ergebnis von Zahlen zur Altersvorsorge, die die Deutsche Rentenversicherung (DRV) am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat. Man beobachte „den Trend, dass die Vorsorge eher rückläufig ist“, sagte Anne Langelüddeke, Leiterin Entwicklungsfragen der sozialen Sicherheit und Altersvorsorge bei der Rentenversicherung. „Reformen sind notwendig. Wir erleben, dass das Drei-Säulen-System bröckelt.“