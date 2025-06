Von Björn Finke, Wesel

Es surrt, rauscht und brummt in dem 300 Quadratmeter großen Laborraum. Darin stehen grau-blaue Schränke, die mit einem Schienennetz verbunden sind. Auf den Schienen werden Gläser und Dosen mit Lack- und Farbproben von Station zu Station gefahren. In den einen Schränken werden die Proben gemischt oder gerührt, in anderen analysieren Messegeräte die Inhaltsstoffe. Durch eine Scheibe ist zu sehen, wie ein Roboterarm einen Schwamm auf eine Pappe mit weißer Farbe presst: Die Maschine simuliert das Anstreichen mit einer Rolle. In einem weiteren Schrank prüfen Kameras, ob die aufgetragene Farbe Blasen geworfen hat.