Zum Hauptinhalt springen

RegionalverkehrFür diese Verspätung kann die Deutsche Bahn nichts

Lesezeit: 3 Min.

Ein Zug vom Typ Coradia Max steht in einer Produktionshalle: Alstom hat große Probleme mit der Herstellung der Doppelstockzüge, die für den deutschen Regionalverkehr bestimmt sind.
Ein Zug vom Typ Coradia Max steht in einer Produktionshalle: Alstom hat große Probleme mit der Herstellung der Doppelstockzüge, die für den deutschen Regionalverkehr bestimmt sind.
Julian Stratenschulte/dpa

Der französische Hersteller Alstom musste seine Produktion unterbrechen und liefert Züge deshalb viel später als geplant. Was das für Bahnreisende in Deutschland bedeutet.

Von Caspar Busse und Alexandra Föderl-Schmid

SZ bei Google bevorzugen

Das Problem hat einen Namen: Coradia Max. Die Schwierigkeiten mit diesem Projekt haben nicht nur Auswirkungen auf die Finanzkraft des zweitgrößten Schienenfahrzeugherstellers der Welt (nach CRRC aus China), sondern auch auf den Bahnverkehr in Deutschland. Denn das französische Unternehmen Alstom musste die Produktion der für mehrere deutsche Bundesländer vorgesehenen Doppelstock-Züge wegen technischer Schwierigkeiten unterbrechen, die Züge werden nicht rechtzeitig fertig und es gibt Probleme bei der Zulassung. Außerdem erwies sich der Umfang der Tests größer als erwartet. Das alles führt dazu, dass es mindestens neun Monate Verzögerungen bei der Auslieferung gibt, vielleicht auch mehr. Frühestens 2028 ist mit dem Einsatz der neuen Waggons zu rechnen.

Zur SZ-Startseite

Neue Fernzüge
:Doppelte Konkurrenz für den ICE

Flixtrain und Italo wollen das Beinahe-Monopol der Deutschen Bahn weiter angreifen – trotz eines auf den ersten Blick negativen Gerichtsbeschlusses. Sie planen viele neue Zugverbindungen.

SZ PlusVon Klaus Ott

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite