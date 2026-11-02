Das Problem hat einen Namen: Coradia Max. Die Schwierigkeiten mit diesem Projekt haben nicht nur Auswirkungen auf die Finanzkraft des zweitgrößten Schienenfahrzeugherstellers der Welt (nach CRRC aus China), sondern auch auf den Bahnverkehr in Deutschland. Denn das französische Unternehmen Alstom musste die Produktion der für mehrere deutsche Bundesländer vorgesehenen Doppelstock-Züge wegen technischer Schwierigkeiten unterbrechen, die Züge werden nicht rechtzeitig fertig und es gibt Probleme bei der Zulassung. Außerdem erwies sich der Umfang der Tests größer als erwartet. Das alles führt dazu, dass es mindestens neun Monate Verzögerungen bei der Auslieferung gibt, vielleicht auch mehr. Frühestens 2028 ist mit dem Einsatz der neuen Waggons zu rechnen.