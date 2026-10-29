Der Google -Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal seinen Umsatz erneut kräftig steigern können, auch nahm die Zahl der Suchanfragen zu. Trotzdem ist der Gewinn gesunken – und mit ihm der Börsenkurs. Bis zu zehn Prozent verlor die Aktie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel. Die Entwicklung hängt unter anderem mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz zusammen.

Alphabet investiert in großem Maßstab in die neue Technologie. Der neue Geschäftsbericht zeigt aber, wie schwer es selbst großen, marktbeherrschenden Unternehmen fällt, daraus ein gewinnbringendes Geschäft zu entwickeln, das die Erwartungen der Investoren erfüllen kann. Diese sind wegen des allgemeinen Tech-Booms an den Börsen inzwischen recht hoch.

So konnte Alphabet seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 127,6 Milliarden Dollar steigern, das sind ganze 25 Prozent mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Analysten allerdings hatten zuvor etwas mehr als 128 Milliarden Dollar erwartet. Der ausgewiesene Gewinn pro Aktie lag bei 2,12 Dollar, aber an der Wall Street hatten die Investoren auf 2,99 Dollar gehofft. Grund dafür waren auch Schwankungen im Wert von Beteiligungen an anderen Unternehmen wie etwa Space-X. Mit anderen Worten: Das Geschäft von Google läuft immer noch ziemlich gut, aber nach Ansicht vieler Aktionäre hätte es noch besser laufen können. Die Enttäuschung zeigt sich prompt in der Talfahrt der Aktie.

Skeptisch sind Anleger zunehmend wegen der hohen Investitionen in Rechenzentren, die für den Betrieb von KI-Modellen benötigt werden. Alphabet etwa plant in diesem Jahr insgesamt 205 Milliarden Dollar für den Ausbau dieser Infrastruktur. Und im kommenden Jahr könnte es noch einmal mehr werden. Auch viele andere Technologiekonzerne beteiligen sich mit großen Summen an dem Wettlauf um den Ausbau von Rechenkapazitäten. Die große Frage derzeit ist, ob sich mit diesen gigantischen Investitionen irgendwann auch entsprechende Gewinne erwirtschaften lassen. Eine klare Antwort darauf gibt es noch nicht. Während die Alphabet-Aktie am Mittwoch an der Wall Street an Wert verlor, konnte etwa die Microsoft-Aktie deutlich zulegen. Microsoft investiert ebenfalls stark in künstliche Intelligenz, hat mit seinen jüngsten Ergebnissen die Erwartungen der Anleger aber deutlich übertroffen.

Werbung funktioniert in der klassischen Google-Suche, aber nicht unbedingt in der KI-Ansicht

Zudem beschäftigt Anleger, ob KI die bestehenden Geschäftsmodelle beeinträchtigen kann. Bei Alphabet ist das die Google-Suche, die durch KI-Sprachmodelle wie Chat-GPT Konkurrenz bekommen hat. Google-Nutzer dürften bemerkt haben, dass Alphabet längst einen eigenen Chatbot in seine Seite integriert hat, der Suchanfragen beantwortet. Dieser wird offenbar auch recht gut angenommen: Google-Manager Philipp Schindler sagte in einer Telefonkonferenz zur Präsentation der Quartalsergebnisse, die Zahl der Suchanfragen wachse so schnell wie seit fünf Jahren nicht mehr. Und der AI-Mode – also die integrierte KI-Suchfunktion – werde dabei immer beliebter.

Für Aktionäre ist diese Nachricht allerdings nicht durchweg positiv. Denn Googles Kerngeschäft ist der Verkauf von Werbung über seine Internetsuche. Doch dieses Erlösmodell ist in der KI-Suche nach Konzernaussagen bislang weniger lukrativ als in der klassischen Suche. Schindler sagte, das Unternehmen plane aber, diesen Bereich künftig stärker auszubauen und mehr Werbung im AI-Mode zu integrieren. Von der Frage, wie gut das gelingt, wird für den Konzern viel abhängen. „Dieses Quartal fühlt sich wie ein Moment der Wahrheit für Alphabet an: Entweder bringen Pichai und sein Team in Ordnung, wie das Unternehmen KI monetarisiert, oder der Riese riskiert, in naher Zukunft seine Führungsposition in mehreren seiner Kerngeschäfte zu verlieren“, sagte Analyst Thomas Monteiro von Investing.com der Agentur Bloomberg.

Die starken Schwankungen können nicht nur Einzelaktionäre der Unternehmen betreffen. Die Konzerne haben für viele der bei deutschen Privatanlegern sehr beliebten ETFs eine große Bedeutung. Sie verteilen ihr Anlagevermögen auf Hunderte oder Tausende Unternehmen, die in einem Aktienindex enthalten sind. Beim populären MSCI-World beispielsweise entfallen dabei auf die zehn größten Unternehmen etwa 28 Prozent des Indexgewichtes. Und Tech-Werte sind besonders stark vertreten: Neben Alphabet und Microsoft sind auch Meta, Nvidia und Amazon Teil dieser Top Ten. Kurseinbrüche bei Tech-Werten können deshalb auch im ETF-Portfolio merkbar sein. Allerdings werden die Schwankungen durch die breite Streuung abgefedert. Am Donnerstag konnte der MSCI World trotz der Alphabet-Verluste sogar ein kleines Plus verzeichnen.