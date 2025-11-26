Künftig antwortet der Roboter auf Kundenanrufe. Allianz Partners, die internationale Assistance- und Reiseversicherungstochter des Münchener Allianz-Konzerns, will nach Informationen der SZ mehr als 1500 Arbeitsplätze abbauen. Besonders betroffen sind Tätigkeiten in Callcentern. Automatische Systeme mit künstlicher Intelligenz sollen künftig einen großen Teil der einfachen telefonischen Anfragen übernehmen.