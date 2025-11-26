Zum Hauptinhalt springen

StellenabbauAllianz-Tochter streicht mehr als 1500 Stellen

Lesezeit: 2 Min.

Allianz Partners will vor allem Arbeitsplätze in Callcentern streichen.
Allianz Partners will vor allem Arbeitsplätze in Callcentern streichen. (Foto: Foto: Daniel Reinhardt/dpa)

Der Versicherer Allianz Partners will nach Informationen der SZ mehr als 1500 Arbeitsplätze abbauen. Einfache Kundenanfragen soll die künstliche Intelligenz beantworten.

Von Herbert Fromme, Köln

Künftig antwortet der Roboter auf Kundenanrufe. Allianz Partners, die internationale Assistance- und Reiseversicherungstochter des Münchener Allianz-Konzerns, will nach Informationen der SZ mehr als 1500 Arbeitsplätze abbauen. Besonders betroffen sind Tätigkeiten in Callcentern. Automatische Systeme mit künstlicher Intelligenz sollen künftig einen großen Teil der einfachen telefonischen Anfragen übernehmen.

